Украина закрыла границу для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса - Шмыгаль

“Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти. Сегодня у нас от 2 тысяч до 2,5 тысяч больных ежедневно. По прогнозам, к концу сентября эта цифра возрастет до 3 тыс. заболевших ежедневно”, — сказал Шмыгаль.

По его словам, решение об открытии украинских границ иностранцам можно будет принимать тогда, когда спад пандемии врачи будут наблюдать в течение двух недель.

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При этом, Шмыгаль не смог назвать точную цифру отрицательного прироста больных COVID-19, при котором Украина откроет границу. “При любом спаде”, — сказал премьер.

В то же время, иностранцам, которые прибывают в Украину с целью заниматься бизнесом или учиться, въезд в государство разрешен.

“Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тыс. иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты”, — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения впервые отмечают День знаний в условиях пандемии.