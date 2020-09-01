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Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить держава

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Якщо батьки учнів в українських школах не матимуть коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту, вони можуть затребувати це зробити від держави. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить держава

“Інформація про те, що держава не виділила кошти на закупівлю засобів захисту школярам — не правдива, оскільки кошти були виділені, про це раніше говорив міністр освіти. Наші спеціальні комісії два тижні поспіль виїжджали на місця до шкіл і моніторили там ситуацію” — повідомив Шмигаль.

За його словами, батьківські комітети, в разі потреби, мають повідомити про свою неспроможність зібрати кошти на маски та антисептики керівництво школи.

Водночас, ексміністр освіти Анна Новосад написала на своїй Facebook сторінці, що кошти на антисептики і маски держава для шкіл не виділила.

“На систему освіти виділено 00,00 грн з фонду протидії COVID-19 (забрано в нього з освіти навесні 5 млрд грн). Може, ще встигнуть? Тільки школа — це 443 тисячі педагогічних працівників (з них 70 тис. пенсіонери), більш як 4 мільйони учнів” — написала Новосад.

Нагадаємо, в Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади вперше відзначають День знань в умовах пандемії.

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