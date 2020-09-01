Нагадаємо, в Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади вперше відзначають День знань в умовах пандемії.
Україна закрила кордон для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна закрила кордони для в’їзду іноземцям, аби ті не ввозили сюди ще більше коронавірусу. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз через те, що кількість хворих в Україні почала зростати. Сьогодні в нас від 2 тисяч до 2,5 тисяч хворих щодня. За прогнозами, до кінця вересня ця цифра зросте до 3 тис. захворілих щодня” — сказав Шмигаль.
За його словами, рішення про відкриття українських кордонів іноземцям можна буде приймати тоді, коли спад пандемії лікарі будуть спостерігати протягом двох тижнів поспіль.
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При цьому, Шмигаль не зміг назвати точну цифру від’ємного приросту хворих на COVID-19, за якого Україна відкриє кордон. “За будь-якого спаду” — сказав прем’єр.
Водночас, іноземцям, які прибувають в Україну з метою займатись бізнесом або навчатись, в’їзд в державу дозволений.
“Не стоїть питання, щоб іноземці не в’їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З часу закриття кордону для іноземців, в нашу країну в’їхала 21 тис. іноземців: бізнес, дипломати, студенти” — повідомив Денис Шмигаль.