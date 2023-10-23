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Украина призывает FATF внести рф в "черный список" из-за роста рисков для глобальной финбезопасности

Киев • УНН

 • 117542 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести россию в “черный список”. Также просят обнародовать заявление о том, какие риски рф создает для мировой финансовой системы, во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Украина призывает FATF внести рф в "черный список" из-за роста рисков для глобальной финбезопасности

Детали

Как отмечают в Минфине, доказательства свидетельствуют о том, что с последнего пленарного заседания, которое состоялось в июне, россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF. Среди них - откровенное признание путиным того, что российское государство полностью финансировало ЧВК “вагнер” на сумму 1 млрд долларов, а также усиление сотрудничества россии со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенными в черный список FATF - Ираном и Северной Кореей.

“Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF”, - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

Как уверяют в Минфине, в последние месяцы россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону. В частности, речь идет о давлении на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя россии в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке. Также сообщается о привлечении поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии. Кроме того, россия угрожала внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий FATF, указали в ведомстве.

Цитата

"В феврале FATF приняла решение о приостановлении членства россии, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и странами, находящимися под санкциями ООН, а также российской киберпреступностью. С тех пор россия только усилила нарушение стандартов FATF и санкций ООН", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр также добавил: "Россия высмеивает принципы FATF и использует закулисную коварную тактику, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие ограничительные меры, призванные противостоять рискам для глобальной финансовой безопасности, которые она создает. Эта откровенная политизация нейтрального, основанного на правилах процесса не может остаться незамеченной. россия должна быть внесена в черный список FATF, а соответствующее заявление с подробным описанием рисков должно быть опубликовано, чтобы предупредить международное финансовое сообщество".

Напомним

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) во время встречи 21-23 июня не внесла россию в "черный список". В Министерстве финансов Украины заявили, что не согласны с этим решением.

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