Україна закликає FATF внести рф до "чорного списку" через зростання ризиків для глобальної фінбезпеки

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Як зазначають в Мінфіні, докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF. Серед них - відверте визнання путіним того, що російська держава повністю фінансувала ПВК “вагнер” на суму 1 млрд доларів, а також посилення співпраці росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF - Іраном і Північною Кореєю.

“Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, росія також не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями.

Як запевняють в Минфіні, в останні місяці росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік. Зокрема, йдеться про тиск на африканські країни з метою ратифікації статусу спостерігача росії в Групі з протидії відмиванню брудних грошей у Східній та Південній Африці. Також повідомляється про залучення підтримки з боку Китаю та Саудівської Аравії. Крім того, росія погрожувала внести зміни до ключових торговельних та оборонних угод з Індією, якщо вони не підтримають блокування подальших дій FATF, вказали у відомстві.

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"У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр також додав: "росія висміює принципи FATF і використовує закулісну підступну тактику, щоб спробувати запобігти подальшим обмежувальним заходам, покликаним протистояти ризикам для глобальної фінансової безпеки, які вона створює. Ця відверта політизація нейтрального, заснованого на правилах процесу не може залишитися непоміченою. росія має бути внесена до чорного списку FATF, а відповідна заява з детальним описом ризиків має бути опублікована, щоб попередити міжнародну фінансову спільноту".

Нагадаємо

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) під час зустрічі 21-23 червня не внесла росію до "чорного списку". У Міністерстві фінансів України заявили, що не погоджуються з цим рішенням.