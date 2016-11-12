Украина запретила немецкий фильм из-за "доброжелательного" агента ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Государственное агентство по вопросам кино Украины приняло решение о запрете на прокат в Украине фильма немецкого производства Tschiller: Off Duty из-за положительного образа работника российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ленте. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Украинский закон трактует однозначно. Фильмы, где есть положительные (образы - ред.) работников российской ФСБ, мы запрещаем невзирая на страну-производителя", - сказал С.Неретин.
По сюжету, главный герой в исполнении известного немецкого актера Тиля Швайгера отправляется в Москву спасать похищенную торговцами людьми дочь. Ему там помогает майор ФСБ, освещенный как положительный герой.
С.Неретин пояснил, что анализ на соответствие фильма украинским законам происходит в присутствии экспертов по спецкомиссии Госкино. После просмотра ленты соответствующее решение принимается голосованием.
Напомним, в 2014 году Верховная Рада запретила показ в Украине российских кинолент, снятых после 1991 года, в которых прославляются российские правоохранительные органы, армия, российские власти и государственные символы. Запрещено также демонстрировать фильмы с антиукраинским содержанием.