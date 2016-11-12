Україна заборонила німецький фільм через "доброзичливого" агента ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Державне агентство з питань кіно України ухвалило рішення про заборону на прокат в Україні фільму німецького виробництва Tschiller: Off Duty через позитивний образ працівника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у стрічці. Про це повідомив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Український закон трактує однозначно. Фільми, де є позитивні (образи - ред.) працівників російської ФСБ, ми забороняємо без огляду на країну-виробника", - сказав С.Неретін.
За сюжетом, головний герой у виконанні відомого німецького актора Тіля Швайгера відправляється до Москви рятувати викрадену торгівцями людьми доньку. Йому там допомагає майор ФСБ, який висвітлений як позитивний герой.
С.Неретін пояснив, що аналіз на відповідність фільму українським законам відбувається за присутності експертів зі спецкомісії Держкіно. Після перегляду стрічки відповідне рішення ухвалюється голосуванням.
Нагадаємо, у 2014 Верховна Рада заборонила показ в Україні російських кінострічок, знятих після 1991 року, в яких прославляються російські правоохоронні органи, армія, російська влада та державні символи. Заборонено також демонструвати фільми з антиукраїнським змістом.