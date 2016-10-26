Украина со временем должна вернуть себе статус ядерной державы - А.Ливик

"Развивать уранодобычу нужно однозначно. Во-первых, это наша энергобезопасность, также это диверсификация поставок ядерного топлива. Я бы вопрос ставил и гораздо шире - пусть это сейчас "и не своевременно", но Украина должна вернуть себе в будущем статус ядерной державы. Я так думаю", - сказал он.

По словам политика, реалии указывают на то, что государство все же должно владеть полным циклом ядерных технологий.

"Мы уже видели, как работает Будапештское соглашение и все остальное... Мы видим, что сегодня в мире происходит, видим, какие соседи и так далее. Видим также и пример Северной Кореи, которой никто ничего не может сделать. Поэтому первый шаг - это своя добыча урана и обогащение. То есть государство должно обладать полным циклом ядерных технологий", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

Также напомним, по словам И.Насалика, частный инвестор позволит Украине нарастить собственную добычу урана.

По его словам, это является путем к полному покрытию государственной потребности в уране и энергонезависимости страны в целом.