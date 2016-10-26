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Україна з часом повинна повернути собі статус ядерної держави — О.Лівік

Україна з часом повинна повернути собі статус ядерної держави — О.Лівік

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна повинна розвивати видобуток власного урану, адже це є питання енергетичної безпеки та шлях до диверсифікації поставок ядерного палива. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Лівік, коментуючи заяви з боку РФ, у яких критикуються наміри України розвивати урановидобуток.

“Розвивати урановидобуток потрібно однозначно. По-перше, це наша енергобезпека, також це диверсифікація поставок ядерного палива. Я б питання ставив, і набагато ширше — нехай це зараз „і не на часі“, але Україна повинна повернути собі в майбутньому статус ядерної держави. Це моя така думка”, — сказав він.

За словами політика, реалії сьогодення вказують на те, що держава все ж повинна володіти повним циклом ядерних технологій.

“Ми вже бачили, як працює Будапештська угода і все інше... Ми бачимо, що сьогодні у світі відбувається, бачимо, які сусіди і так далі. Бачимо також і приклад Північної Кореї, якої ніхто нічого не може зробити. Тому перший крок — це свій видобуток урану і збагачення. Тобто держава повинна володіти повним циклом ядерних технологій”, — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.

Також нагадаємо, за словами І.Насалика, приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.

За його словами, це є шляхом до повного покриття державної потреби в урані та енергонезалежності країни в цілому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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