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В Украины и ВСУ нет времени на формальную политику: Зеленский провел спецсовещание

Киев • УНН

 • 514029 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина и ВСУ не имеют времени на формальную политику и любые непрактичные вещи. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что провел сегодня специальное совещание, передает УНН.

Цитата

"Провел сегодня и специальное совещание по тем мероприятиям – прежде всего международным, – которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы. Мы детально прорабатываем содержание каждого мероприятия. В Украины и наших воинов нет времени на формальную политику и любые непрактичные вещи. Каждое мероприятие, каждые переговоры и встречи должны дать конкретную помощь обороне, должны конкретно усиливать наших воинов и защиту наших ценностей. Оружие и снаряды для наших воинов, устойчивость для нашей экономики, реальная подготовленность к любым сценариям – все это абсолютно предметно. Так было и так будет", - сказал Зеленский во время вечернего обращения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где среди прочего участники обсудили более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям.

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