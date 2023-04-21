Україна й ЗСУ не мають часу на формальну політику: Зеленський провів спецнараду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Україна й ЗСУ не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський і зазначив, що провів сьогодні спеціальну нараду, передає УНН.
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"Провів сьогодні й спеціальну нараду щодо тих заходів – передусім міжнародних, – які мають відбутися найближчими тижнями й місяцями. Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна й наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Кожен захід, кожні переговори й зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати наших воїнів і захист наших цінностей. Зброя й снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв – усе це абсолютно предметно. Так було й так буде", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого учасники обговорили якіснішу схему розподілу озброєння і боєприпасів по підрозділах.