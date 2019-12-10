Украина вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе - Гончарук

"Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен", - написал Гончарук.

По словам Премьер-министра, Украине нужен долгосрочный контракт по газу.

Также Гончарук добавил, что речь не идет о списании никаких газовых долгов, которые можно будет перезачесть новыми поставками газа.

"Мы подметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, по словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было.