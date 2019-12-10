Україна вивела питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що Україна досягла своєї мети на переговорах в ході "нормандської зустрічі" у понеділок, 9 грудня при обговоренні газового питання з російською стороною. Таким чином Україна вивела проблему транзиту газу з обговорення ситуації на Донбасі. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Ми досягли своєї мети в газовому питанні — вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" не добудований", - написав Гончарук.
За словами Прем'єр-міністра, Україні потрібен довгостроковий контракт по газу.
Також Гончарук додав, що не йде мова про списання ніяких газових боргів, які можна буде перезарахувати новими поставками газу.
"Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", - наголосив глава Кабміну.
Нагадаємо, за словами глави Нафтогазу Андрія Коболєва, жодних домовленостей по газу у Парижі досягнуто не було.