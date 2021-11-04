Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД, пишет УНН.
Цитата
“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь. Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины”, — сказано в заявлении.
Детали
В МИД отметили, что рассматривают упомянутый визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ.
Также украинские дипломаты призвали российскую сторону вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.
“РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, — подчеркнули в дипведомстве.
Контекст
Президент России в четверг посетил территорию временно оккупированного Севастополя.
Как стало известно накануне, Путин 4 ноября запланировал участие в мероприятиях в Севастополе по случаю русского праздника Дня народного единства.
Также в Кремле сообщили, что Путин “из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего Госсовета Союзного государства” России и Беларуси.