Путін приїде до окупованого Севастополя для святкування "Дня народної єдності"

Деталі

“Так, завтра президент буде у Севастополі. Він прилетить туди з Сочі з нагоди Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч з главою Севастополя Михайлом Развожаєвим”, — цитує Пєскова російське агентство.

Він також зазначив, що Путін “з Севастополя вийде на відео-конференц-зв’язок на засідання Вищої держради Союзної держави” Росії та Білорусі.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не приїде до Севастополя, Пєсков пояснив, що спочатку захід і планувався саме в такому віддаленому режимі.

На сайті Кремля наразі відсутня офіційна інформація про поїздку Путіна до Севастополя 4 листопада.

Довідка

У Росії 4 листопада відзначають День народної єдності, який з 2014 року де-факто перенесли і на анексований Крим. Це свято в Росії відзначають з 2005 року — воно прийшло на зміну Дню злагоди і примирення, який святкували 7 листопада з 1996 по 2004 року і який, в свою чергу, замінив собою день річниці Жовтневої революції.