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Путин приедет в оккупированный Севастополь для празднования "Дня народного единства"

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства. Об этом российским журналистам 3 ноября сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Путин приедет в оккупированный Севастополь для празднования "Дня народного единства"

Детали

“Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым”, — цитирует Пескова российское агентство.

Он также отметил, что Путин “из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства” России и Беларуси.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков пояснил, что изначально мероприятие и планировалось именно в таком удаленном режиме.

На сайте Кремля пока отсутствует официальная информация о поездке Путина в Севастополь 4 ноября.

Справка

В России 4 ноября отмечают День народного единства, который с 2014 года де-факто перенесли и на аннексированный Крым. Этот праздник в России отмечают с 2005 года — он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 годы и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции.

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