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Путін відвідав окупований Крим і заявив, що півострів "назавжди з Росією"

Київ • УНН

 • 17368 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін у четвер відвідав територію тимчасово окупованого Севастополя, пише УНН з посиланням на Федеральне агентство ТАСС.

Путін відвідав окупований Крим і заявив, що півострів "назавжди з Росією"

Деталі

Повідомляється, що після прибуття Путін поклав квіти до Меморіалу в Карантинній бухті Севастополя. У церемонії взяли участь так званий “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв і повпред глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимир Устінов, представники “традиційних конфесій” і “національних громадських об’єднань” Криму.

За даними агентства, на рейді Севастополя стоїть російський фрегат “Адмірал Макаров”.

Повідомляється, що помічник президента РФ, голова російського військово-історичного товариства Володимир Медінський, також незаконно відвідує Севастополь.

Також під час заходу президент РФ заявив, що нібито “Крим і Севастополь тепер назавжди з Росією”.

“Наша країна знову знайшла історичну єдність. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо гостро відчуваєш, звичайно ж, тут, у Севастополі, у Криму. Вони назавжди тепер з Росією”, — сказав він.

Додамо

Відвідуючи Крим, Путін знову порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію АРК.

Зокрема, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

УНН звернувся за коментарем щодо даної ситуації до Міністерства закордонних справ України.

Що було раніше

Як стало відомо напередодні, Путін 4 листопада запланував участь у заходах у Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності.

Також у Кремлі повідомили, що Путін “з Севастополя вийде на відео-конференц-зв’язок на засідання Вищої Держради Союзної держави” Росії та Білорусі.

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