Путин посетил оккупированный Крым и заявил что полуостров "навсегда с Россией"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин в четверг посетил территорию временно окупированного Севастополя, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
Сообщается, что по прибытии Путин возложл цветы к мемориалу в Карантинной бухте Севастополя. В церемонии приняли участие так называемый “губернатор” окупированного Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы Кремля в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители “традиционных конфессий” и “национальных общественных объединений” Крыма.
По данным агентства, на рейде Севастополя стоит российский фрегат “Адмирал Макаров”.
Сообщается, что помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, также незаконно посещает Севастополь.
Также во время мероприятия президент РФ заявил, что якобы “Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией”.
“Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией”, — сказал он.
Добавим
Посещая Крым, Путин вновь нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию АРК.
В частности, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда.
УНН обратился за комментарием по данной ситуации в Министерство иностранных дел Украины.
Что было ранее
Как стало известно накануне, Путин 4 ноября запланировал участие в мероприятиях в Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства.
Также в Кремле сообщили, что Путин “из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства” России и Беларуси.