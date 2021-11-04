Україна висловила протест через візит Путіна у Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з візитом президента Російської Федерації Владіміра Путіна на тимчасово окуповану територію України. Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС, пише УНН.
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“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України”, — сказано в заяві.
Деталі
У МЗС зазначили, що розглядають згаданий візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ.
Також українські дипломати закликали російську сторону повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.
“РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах”, — наголосили у дипвідомстві.
Контекст
Президент Росії у четвер відвідав територію тимчасово окупованого Севастополя.
Як стало відомо напередодні, Путін 4 листопада запланував участь у заходах у Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності.
Також у Кремлі повідомили, що Путін “з Севастополя вийде на відео-конференц-зв’язок на засідання Вищої Держради Союзної держави” Росії та Білорусі.