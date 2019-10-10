Украина выразила поддержку Германии из-за стрельбы в синагоге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил проявления антисемитизма и поддержал Германию из-за террористического нападение на синагогу. Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Глубоко шокирован и расстроен террористическим нападением на синагогу в Галле в день еврейского праздника Йом-Кипур. Мы решительно осуждаем любые проявления антисемитизма и крайне правого экстремизма и поддерживаем Германию в этот момент горя", - написал Вадим Пристайко.
Напомним, в Германии 9 октября произошла стрельба в городе Галле. Преступник или несколько преступников открыли огонь возле синагоги.