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Украина выразила поддержку Германии из-за стрельбы в синагоге

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил проявления антисемитизма и поддержал Германию из-за террористического нападение на синагогу. Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Украина выразила поддержку Германии из-за стрельбы в синагоге

"Глубоко шокирован и расстроен террористическим нападением на синагогу в Галле в день еврейского праздника Йом-Кипур. Мы решительно осуждаем любые проявления антисемитизма и крайне правого экстремизма и поддерживаем Германию в этот момент горя", - написал Вадим Пристайко.

Напомним, в Германии 9 октября произошла стрельба в городе Галле. Преступник или несколько преступников открыли огонь возле синагоги.

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