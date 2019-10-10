Україна висловила підтримку Німеччині через стрільбу в синагозі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко засудив прояви антисемітизму та підтримав Німеччину через терористичний напад на синагогу. Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Глибоко шокований і засмучений терористичним нападом на синагогу в Галле в день єврейського свята Йом-Кіпур. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви антисемітизму та крайньо правого екстремізму і підтримуємо Німеччину в цей момент горя", - написав Вадим Пристайко.
Нагадаємо, у Німеччині 9 жовтня сталась стрілянина в місті Галле. Злочинець або кілька злочинців відкрили вогонь біля синагоги.