Украина требует от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украина требует от Российской Федерации исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Об этом он сегодня сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини, передает корреспондент УНН.
"Мы обсудили вопрос относительно решения Стокгольмского арбитража. Украина остается на позиции исполнения решения суда. Мы как демократическая цивилизованная страна не даем оценок суда, а говорим о том, что его нужно выполнять и требуем от России, "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".