Україна вимагає від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу - Гройсман

"Ми обговорили питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу. Україну залишається на позиції виконання рішення суду. Ми як демократична цивілізована країна не даємо оцінок суду, а говоримо про те, що його потрібно виконувати і вимагаємо від Росії, "Газпрому" виконати рішення Стокгольмського арбітражу", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".