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Україна вимагає від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу - Гройсман

Україна вимагає від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу - Гройсман

Київ • УНН

 • 5398 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна вимагає від Російської Федерації виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром". Про це він сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні, передає кореспондент УНН.

"Ми обговорили питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу. Україну залишається на позиції виконання рішення суду. Ми як демократична цивілізована країна не даємо оцінок суду, а говоримо про те, що його потрібно виконувати і вимагаємо від Росії, "Газпрому" виконати рішення Стокгольмського арбітражу", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

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