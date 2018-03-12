Україна вимагає від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна вимагає від Російської Федерації виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром". Про це він сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорили питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу. Україну залишається на позиції виконання рішення суду. Ми як демократична цивілізована країна не даємо оцінок суду, а говоримо про те, що його потрібно виконувати і вимагаємо від Росії, "Газпрому" виконати рішення Стокгольмського арбітражу", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".