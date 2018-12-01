Украина использует 50 млн евро кредита от Венгрии на пограничные пункты

"К моей встречи с венгерским коллегой, которая должна состояться на следующей неделе в Милане, мы подходим с некоторыми наработками. 26 ноября в Киеве наши заместители обсудили ряд конкретных проектов сотрудничества (ведь реальные дела это основа каждого партнерства). Прежде всего, говорили об использовании венгерского кредита в 50 млн. евро на развитие пограничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска и строительство объездной дороги вокруг Берегово. Речь шла и о совместном контроле на границе, запуск нового поезда Мукачево-Будапешт, про запуск прямого авиасообщения Львов-Будапешт компанией WizzAir", - отметил министр.

По его словам, также Венгрия оказывает помощь для развития Закарпатья. Новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Украины Николай Балтажи уже на следующей неделе в Будапеште встретится со своими венгерскими коллегами.

Напомним, 28 ноября представители власти Украины и Венгрии собрались на консультации в Киеве для обсуждения проблемных вопросов между странами.



