Україна використає 50 млн євро кредиту від Угорщини на прикордонні пункти

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 88856 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 152571 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 97201 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 329907 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 168122 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141570 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194857 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123426 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107906 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104585 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127712 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37556 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146554 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27791 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70767 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70860 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 88884 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 152605 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146629 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 329942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17746 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19698 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27848 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37605 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127759 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Україна використає 50 млн євро кредиту від Угорщини на прикордонні пункти

Київ • УНН

 • 11741 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна використає 50 мільйонів євро кредиту від Угорщини на облаштування прикордонної інфраструктури й будівництво дороги в обїзд Берегово. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін Facebook, передає УНН.

Україна використає 50 млн євро кредиту від Угорщини на прикордонні пункти

"До моєї зустрічі з угорським колегою, що має відбутися наступного тижня в Мілані, ми підходимо з деякими напрацюваннями. 26 листопада в Києві наші заступники обговорили низку конкретних проектів співробітництва (адже реальні справи це основа кожного партнерства). Насамперед, говорили про використання угорського кредиту в 50 млн. євро на розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску та будівництво об'їзної дороги навколо Берегова. Мова йшла й про спільний контроль на кордоні, запуск нового потягу Мукачево-Будапешт, започаткування прямого авіасполучення Львів-Будапешт компанією WizzAir", - зазначив міністр.

За його словами, також Угорщина надає допомогу для розвитку Закарпаття. Новий уповноважений з транскордонного співробітництва України Микола Балтажи вже наступного тижня в Будапешті зустрінеться зі своїми угорськими колегами.

Нагадаємо, 28 листопада представники влади України та Угорщини зібралися на консультації у Києві для обговорення проблемних питань між країнами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59