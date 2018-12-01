Україна використає 50 млн євро кредиту від Угорщини на прикордонні пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна використає 50 мільйонів євро кредиту від Угорщини на облаштування прикордонної інфраструктури й будівництво дороги в обїзд Берегово. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін Facebook, передає УНН.
"До моєї зустрічі з угорським колегою, що має відбутися наступного тижня в Мілані, ми підходимо з деякими напрацюваннями. 26 листопада в Києві наші заступники обговорили низку конкретних проектів співробітництва (адже реальні справи це основа кожного партнерства). Насамперед, говорили про використання угорського кредиту в 50 млн. євро на розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску та будівництво об'їзної дороги навколо Берегова. Мова йшла й про спільний контроль на кордоні, запуск нового потягу Мукачево-Будапешт, започаткування прямого авіасполучення Львів-Будапешт компанією WizzAir", - зазначив міністр.
За його словами, також Угорщина надає допомогу для розвитку Закарпаття. Новий уповноважений з транскордонного співробітництва України Микола Балтажи вже наступного тижня в Будапешті зустрінеться зі своїми угорськими колегами.
Нагадаємо, 28 листопада представники влади України та Угорщини зібралися на консультації у Києві для обговорення проблемних питань між країнами.