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Украина ответила на обвинения РФ о гуманитарной катастрофе в Крыму: оккупанты пытаются переложить ответственность

Киев • УНН

 • 26047 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. В соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Так пресс-секретарь МИД Олег Николенко прокомментировал УНН очередные обвинения РФ о гуманитарной катастрофе в Крыму.

Украина ответила на обвинения РФ о гуманитарной катастрофе в Крыму: оккупанты пытаются переложить ответственность

Детали

По словам Николенко, водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях, отметил представитель МИД.

Цитата

"Вместе с тем, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

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Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - отметил Николенко.

Контекст

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.

По его словам, "продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с последствиями, которые трудно предсказать".

Добавим

Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к "мертвому объему".

В частности, в течение 2020 года суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.

Так, филиал "Воды Крыма" в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения у них воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации.

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