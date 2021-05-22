Україна відповіла на закиди РФ про гуманітарну катастрофу у Криму: окупанти намагаються перекласти відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові. Так речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував УНН чергові закиди РФ про гуманітарну катастрофу у Криму.
Деталі
За словами Ніколенка, водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.
Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях, відзначив речник МЗС.
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"Натомість, російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Нагадаю, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові.
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Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - наголосив Ніколенко.
Контекст
Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.
За його словами, "триваюча водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, що важко передбачити".
Додамо
Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу".
Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму становив 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.
Так, філія "Води Криму" в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.