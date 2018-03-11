Украина завоевала второе "золото" на Паралимпийских играх в Пхенчхан

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В рамках второго соревновательного дня Паралимпийских зимних игр состоялись первые лыжные гонки на турнире, передает корреспондент УНН.

В лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата не было равных Украинский Максиму Яровом. Время 28-летнего лыжника 41:37 минуты. Он на 43,7 с опередил американца Кноссен и на 51,9 с бронзового призера из Южной Кореи.

Другой представитель Украины Тарас Радь (18-летний дебютант Паралимпиад) финишировал 7-м + 2: 13,4 мин.

Примечательно, что на прошлых ПИ-2014 в Сочи Яровой боролся два “серебра” и одну “бронзу”.

Добавим также, сейчас в активе украинский — шесть наград: две “золотые”, одна “серебряная” и три бронзовые медали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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