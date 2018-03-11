Україна виборола друге "золото" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В рамках другого змагального дня Паралімпійських зимових ігор відбулися перші лижні перегони на турнірі, передає кореспондент УНН.
У лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату не було рівних українцеві Максиму Яровому. Час 28-річного лижника 41:37 хвилини. Він на 43,7 с випередив американця Кноссена і на 51,9 с бронзового призера з Південної Кореї.
Інший представник України Тарас Радь (18-річний дебютант Паралімпіад) фінішував 7-м + 2:13,4 хв.
Примітно, що на минулих ПІ-2014 у Сочі Яровий виборював два “срібла” і одну “бронзу”.
Додамо також, наразі в активі українців — шість нагород: дві “золоті”, одна “срібна” та три бронзові медалі.