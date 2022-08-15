Украина завоевала четыре медали в академической гребле на чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В целом четыре медали в академической гребле завоевали украинцы на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене, сообщает УНН со ссылкой на данные Минмолодежьспорта.
Детали
В заключительный день соревнований парагребли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда стали чемпионами Европы в смешанных двойках парных, класс PR2 Mix2X.
Ранее 2 награды континентального первенства завоевали в одиночных лодках наши парагребцы: Роман Полянский — «серебро», Анна Шеремет — «бронзf». Бронзовым призером соревнований стала украинская женская четверка парная.
Дополнение
Мультиспортивное Евро-2022 продлится до 21 августа.