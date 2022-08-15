Україна виборола чотири медалі в академічному веслуванні на чемпіонаті Європи

Деталі

У заключний день змагань паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи у змішаних двійках парних, клас PR2 Mix2X.

Раніше 2 нагороди континентальної першості здобули в одиночних човнах наші паравеслувальники: Роман Полянський — «срібло», Анна Шеремет — «бронзу». Бронзовим призером змагань стала українська жіноча четвірка парна.

Доповнення

Мультиспортивне Євро-2022 триватиме до 21 серпня.