Україна виборола чотири медалі в академічному веслуванні на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Загалом чотири медалі в академічному веслуванні завоювали українці на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на дані Мінмолодьспорту.
Деталі
У заключний день змагань паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи у змішаних двійках парних, клас PR2 Mix2X.
Раніше 2 нагороди континентальної першості здобули в одиночних човнах наші паравеслувальники: Роман Полянський — «срібло», Анна Шеремет — «бронзу». Бронзовим призером змагань стала українська жіноча четвірка парна.
Доповнення
Мультиспортивне Євро-2022 триватиме до 21 серпня.