Украина ведет переговоры с США о доставке долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальный банк Украины ведет переговоры с США о поставке в Украину наличного доллара. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"У нас в активной фазе идут переговоры по доставке наличного доллара из США. Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся завезти большую партию наличного доллара для того, чтобы обеспечить работу касс банков по удовлетворению потребностей физических лиц", - сказал Чурий.
Напомним, на 20 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/долл.