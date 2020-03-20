Україна веде переговори зі США щодо доставки доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Національний банку України веде переговори зі США щодо поставки в Україну готівкового долара. Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“У нас в активній фазі йдуть переговори щодо доставки готівкового долара із США. Ми надіємося, що у найближчий час нам вдастся завезти велику партію готівкового долара для того, щоб забезпечити роботу кас банків із задоволення потреб фізичних осіб”, - сказав Чурій.
Нагадаємо, на 20 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,80 грн/дол.