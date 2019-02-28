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Украина ведет диалог с партнерами по наблюдению за Керченским проливом из космоса

Украина ведет диалог с партнерами по наблюдению за Керченским проливом из космоса

Киев  •  УНН

 • 21846 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина сейчас рассматривает различные возможности технической реализации наблюдения за ситуацией вокруг Керченского пролива, в частности, оценки ситуации с помощью данных спутниковых наблюдений. Об этом сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос.

Так, в Министерстве отметили, что продолжают работать над максимальным привлечением международного сообщества к установлению фактов ограничений Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, а также ограничений свободы навигации.

"Вместе с партнерами мы исследуем возможности технической реализации наблюдения за ситуацией, которые могли бы обеспечить международное сообщество максимально полной картиной", - отметили в МИД.

В то же время в ведомстве объяснили, что сейчас Украина исходит из того, что наиболее действенным вариантом такого наблюдения будет создание международной наблюдательной миссии, которая будет делать выводы на основе как собственных наблюдений, так и анализа информации из других источников.

Это, по словам МИД, может включать, в частности, свидетельства очевидцев, информацию из открытых источников и данные спутниковых наблюдений.

"Диалог с партнерами относительно модальностей наблюдения и оценки ситуации вокруг Керченского пролива, в том числе в контексте предоставления данных спутниковых наблюдений, пока продолжается", - добавили в Министерстве.

Отметим, ранее Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сейчас прорабатываются возможности мониторинга ситуации в Керченском проливе "и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса".

Как сообщал УНН, NASA заинтересованы в привлечению Украины к реализации проектов по исследованию Луны.

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