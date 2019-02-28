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NASA зацікавлені в залученні України до реалізації проектів з дослідження Місяця

NASA зацікавлені в залученні України до реалізації проектів з дослідження Місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Адміністрація NASA висловила зацікавленість у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця. Про це повідомляє прес-служба посольства України у США, передає УНН.

Так, напередодні Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з Адміністратором NASA Джимом Бріденштайном.

"Джим Бріденштайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA. Наголосив на зацікавленості у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця", - повідомили дипломати.

Крім того, сторони обговорили широкий спектр питань співпраці в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та активізації двостороннього діалогу у цій сфері, у тому числі в рамках відповідної українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

Також повідомляється, що під час зустрічі було домовлено про підготовку до підписання міжурядової Угоди про співробітництво та використання космічного простору в мирних цілях.

Сторони відзначили значні перспективи поглиблення двосторонньої співпраці, наголосивши на позитивних прикладах українсько-американської взаємодії у космічній сфері, одним з яких є проект "Антарес".

Як повідомляв УНН, Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати.

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