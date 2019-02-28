NASA заинтересованы в привлечении Украины к реализации проектов по исследованию Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Администрация NASA выразила заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, передает УНН.
Так, накануне Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с администрацией NASA Джимом Бриденштайном.
"Джим Бриденштайн выразил благодарность за поддержку Украины космических инициатив NASA. Отметил заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны", - сообщили дипломаты.
Кроме того, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украинской-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.
Также сообщается, что во время встречи была достигнута договоренность о подготовке к подписанию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях.
Стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества, отметив положительные примеры украинского-американского взаимодействия в космической сфере, одним из которых является проект "Антарес".
Как сообщал УНН, Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты.