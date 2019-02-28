Україна веде діалог з партнерами щодо спостереження за Керченською протокою з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна наразі розглядає різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією навколо Керченської протоки, зокрема, щодо оцінки ситуації за допомогою даних супутникових спостережень. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на інформаційний запит.
Так, у Міністерстві зазначили, що продовжують працювати над максимальним залученням міжнародної спільноти до встановлення фактів обмежень Росією суверенних прав України у Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, а також обмежень свободи навігації.
"Разом з партнерами ми досліджуємо різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією, які б могли забезпечити міжнародне співтовариство максимально повною картиною", - зазначили у МЗС.
Водночас у відомстві пояснили, що наразі Україна виходить з того, що найбільш дієвим варіантом такого спостереження буде створення міжнародної спостережної місії, яка робитиме висновки на основі як власних спостережень, так і аналізу інформації з інших джерел.
Це, за словами МЗС, може включати, зокрема, свідчення очевидців, інформацію з відкритих джерел та дані супутникових спостережень.
"Діалог з партнерами щодо модальностей спостереження та оцінки ситуації навколо Керченської протоки, у тому числі у контексті надання даних супутникових спостережень, наразі триває", - додали в Міністерстві.
Зазначимо, раніше Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наразі опрацьовуються можливості моніторингу ситуації у Керченській протоці "і з моря, і з повітря, і вочевидь, з космосу".
Як повідомляв УНН, NASA зацікавлені в залученні України до реалізації проектів з дослідження Місяця.