Україна веде діалог з партнерами щодо спостереження за Керченською протокою з космосу

Так, у Міністерстві зазначили, що продовжують працювати над максимальним залученням міжнародної спільноти до встановлення фактів обмежень Росією суверенних прав України у Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, а також обмежень свободи навігації.

"Разом з партнерами ми досліджуємо різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією, які б могли забезпечити міжнародне співтовариство максимально повною картиною", - зазначили у МЗС.

Водночас у відомстві пояснили, що наразі Україна виходить з того, що найбільш дієвим варіантом такого спостереження буде створення міжнародної спостережної місії, яка робитиме висновки на основі як власних спостережень, так і аналізу інформації з інших джерел.

Це, за словами МЗС, може включати, зокрема, свідчення очевидців, інформацію з відкритих джерел та дані супутникових спостережень.

"Діалог з партнерами щодо модальностей спостереження та оцінки ситуації навколо Керченської протоки, у тому числі у контексті надання даних супутникових спостережень, наразі триває", - додали в Міністерстві.

Зазначимо, раніше Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наразі опрацьовуються можливості моніторингу ситуації у Керченській протоці "і з моря, і з повітря, і вочевидь, з космосу".



Як повідомляв УНН, NASA зацікавлені в залученні України до реалізації проектів з дослідження Місяця.