Украина в этом году должна потратить 130 млрд грн на обслуживание долгов - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина в этом году должна потратить 130 млрд грн на обслуживание долгов. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"С 2005 по 2013 год мы как государство нарастили внешних долгов около 50 млрд долл. Это те средства, которые мы с вами должны заработать в украинский бюджет для того, чтобы только обслуживать эти ресурсы. Только в этом году мы должны потратить 130 млрд грн, это 5 млрд долл., на то, чтобы обслуживать эти долги", - подчеркнул он.
Следующие пять лет, отметил Премьер, Украина должна выплатить 33 млрд долл. долгов без обслуживания.
Как сообщили УНН в Министерстве финансов, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн.