Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд грн боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.
“Станом на 18 червня 2018 року прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу складають 326,69 млрд гривень, у тому числі по внутрішньому боргу — 229,37 млрд гривень та по зовнішньому боргу 97,31 млрд гривень”, — розповіли у Міністерстві.
Зазначається, що усі свої поточні борги Україна має погасити до 2045 року.
Нагадаємо, з початку року зовнішні борги України зменшились на 8,3%.Серед міжнародних фінансових організацій, МВФ Україна заборгувала чи не найбільше — 4,61 млрд доларів або 121,03 млрд грн. Більший борг Україна має лише перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку — 4,83 млрд доларів або 126,68 млрд грн.