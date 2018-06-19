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Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд грн боргів

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.

“Станом на 18 червня 2018 року прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу складають 326,69 млрд гривень, у тому числі по внутрішньому боргу — 229,37 млрд гривень та по зовнішньому боргу 97,31 млрд гривень”, — розповіли у Міністерстві.

Зазначається, що усі свої поточні борги Україна має погасити до 2045 року.

Нагадаємо, з початку року зовнішні борги України зменшились на 8,3%.Серед міжнародних фінансових організацій, МВФ Україна заборгувала чи не найбільше — 4,61 млрд доларів або 121,03 млрд грн. Більший борг Україна має лише перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку — 4,83 млрд доларів або 126,68 млрд грн.

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