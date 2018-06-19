В этом году Украина планирует погасить почти 327 млрд грн долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн. Об этом УНН сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос.
“По состоянию на 18 июня 2018 года прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга составляют 326,69 млрд гривен, в том числе по внутреннему долгу — 229,37 млрд гривен и по внешнему долгу 97,31 млрд гривен”, — рассказали в Министерстве.
Отмечается, что все свои текущие долги Украины должна погасить до 2045 года.
Напомним, с начала года внешние долги Украины уменьшились на 8,3%. Среди международных финансовых организаций, МВФ Украина должна едва ли не больше всего — 4,61 млрд долларов или 121,03 млрд грн. Больший долг Украина имеет лишь перед Международным банком реконструкции и развития — 4,83 млрд долларов или 126,68 млрд грн.