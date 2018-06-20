Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів - Гройсман

“З 2005 по 2013 рік ми як держава наростили зовнішніх боргів близько 50 млрд дол. Це ті кошти, які ми маємо з вами заробити в український бюджет для того, щоб тільки обслуговувати ці ресурси. Тільки в цьому році ми маємо витратити 130 млрд грн, це 5 млрд дол., на те, щоб обслуговувати ці борги”, — наголосив він.

Наступні п’ять років, зазначив Прем’єр, Україна має виплатити 33 млрд дол. боргів без обслуговування.

Як повідомили УНН у Міністерстві фінансів, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.