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Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів - Гройсман

Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів - Гройсман

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

“З 2005 по 2013 рік ми як держава наростили зовнішніх боргів близько 50 млрд дол. Це ті кошти, які ми маємо з вами заробити в український бюджет для того, щоб тільки обслуговувати ці ресурси. Тільки в цьому році ми маємо витратити 130 млрд грн, це 5 млрд дол., на те, щоб обслуговувати ці борги”, — наголосив він.

Наступні п’ять років, зазначив Прем’єр, Україна має виплатити 33 млрд дол. боргів без обслуговування.

Як повідомили УНН у Міністерстві фінансів, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн

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