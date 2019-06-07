Украина в суде ООН привела факты по поставке БУКа на Донбасс и обстрелов Мариуполя

"На Востоке Украины вооруженный конфликт, Украина там стремится защитить всех своих граждан. Украина не имеет своей мишенью людей, которые не принимают активного участия в военных действиях, чего нельзя сказать об исполнителях атаки, которой касается дело Украины... Доказательства, которые касаются осознания со стороны лица, предоставившего "БУК ТЕЛАР" так называемым ДНРовцам, предоставляются самом деле Россией, а не Украиной", - сказала Чик.

По ее словам, доказательства свидетельствуют о следующем.

"Во-первых, среди лиц, просивших о поставке БУКа, был Игорь Гиркин ("Стрелок"), который уже на тот момент был известен коллективными расправами над гражданскими. Только за три месяца до этого, в ходе позорной и широко освещенной атаки, был похищен, подвергнут пыткам, убит и поврежден Владимира Рыбак из-за того, что он поднял украинский флаг", - отметила украинский представитель.

По ее словам, это убийство столь очевидно содержит в себе состав преступления террористического акта в соответствии с частью 1 статьи 2, что Россия так и не отреагировала на него.

"Поэтому поставка БУКа была ответом на запрос лиц, имеющих несомненную криминальную историю как преступники, совершившие террористические акты. Как эти лица обосновывали запрос у своих покровителей в России, не подвергает сомнению эти факты", - сказала Чик.

Она также отметила, что направлено было только саму ракетную установку "БУК ТЕЛАР", без центра боевого управления ею; при наличии последнего возможно по крайней мере отличить гражданский самолет. Без такого центра управления это невозможно.

"В-третьих, в день, когда БУК пересекал границу с Украиной, российское авиационное ведомство закрыло гражданское воздушное пространство с российской стороны границы. Из этого совершенно очевидно следует: все лица, задействованные в поставке БУКа знали, что они поставляли оружие, которое серьезно угрожало гражданским самолетам", - добавила представительница Украины.

По ее словам, это свидетельствует о том, что лицам, которые известны в качестве преступников, совершивших террористические акты против гражданского населения, было предоставлено неизбирательное оружие, при этом имелось полное осознание последствий для гражданской авиации.

"Это больше чем соответствует требованиям осознания в соответствии с частью 1 статьи 2", - отметила Чик.

Она также отреагировала на заявление российской стороны в суде о том, что Украина не представила факты, которые бы отвечали требованиям пункта b части 1 статьи 2.

"Я остановлюсь на доказательствах, предоставленных Украине, которые показывают, что обстрел Мариуполя подпадает под определение террористического акта в соответствии с Конвенцией. Мариуполь является стратегическим украинским портом на юго-востоке Украины, удаленном от линии соприкосновения. Это второй по величине город Донецкой области", - заявила Чик.

"Касательно элемента пункта b части 1 статьи 2 относительно акта "направленного на то, чтобы вызвать... ", эксперт Украины генерал-лейтенант Браун пришел к выводу, что исходя из общих обстоятельств обстрела, целью атаки был микрорайон Восточный, а не северный блокпост, как заявляет Россия", - отметила она.

Украинская представительница привела информацию о том, что в Мариуполе не были дислоцированы подразделения Вооруженных Сил Украины, на блокпосту присутствовали только представители Национальной Гвардии, осуществлявшие функции, которые ранее выполняла полиция, а северный блокпост был расположен слишком далеко от обстрелянных жилых районов, чтобы можно было предположить, что именно он был целью.

Кроме того, она привела аргументы, что обстрел жилых районов не мог быть одной лишь ошибкой, как пыталась убедить Россия.

"Таким образом, можно сделать вывод, что подразделение, которое осуществляло обстрел, сознательно целилось по гражданскому населению", - добавила дипломат.

Касательно еще одного элемента пункта b части 1 статьи 2 - цели запугать гражданское население или заставить правительство совершить определенные действия или воздержаться от определенных действий - Чик напомнила, что представители ДНР радовались по поводу страха, который вызвал обстрел.

"Я подробно остановилась на обстреле Мариуполя, однако Украина предоставила подобные доказательства также по обстрелам в Волновахе, Краматорске и Авдеевке как террористических актов в соответствии с пунктом b части 1 статьи 2. Что же касается ремарки господина Уордсворта о расположении базы АТО вблизи краматорского аеропорта, с карты Украины, которая была представлена вам ранее на этой неделе, так же, как и из доклада генерала Брауна, четко видно, что аэропорт не представлял собой цель обстрелов, направленных на жилые районы. Что касается Авдеевки, то господин Уордсворт утверждал, что я в своем выступлении не упомянула о месте дислокации ВС Украины. Очевидно, он не слышал, что я говорила ранее на этой неделе, а именно о заключении генерала Брауна, "многочисленные обстрелы жилых районов имели место слишком далеко от места дислокации ВС Украины, чтобы можно было утверждать, что именно они были целью обстрелов", - добавила она.

Напомним, в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представляет контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.