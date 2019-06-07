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Україна в суді ООН навела факти щодо поставки БУКа на Донбас і обстрілів Маріуполя

Україна в суді ООН навела факти щодо поставки БУКа на Донбас і обстрілів Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ відповіла на аргументи Росії щодо тлумачення статті 2 Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму (ICSFT), та продемонструвала, всупереч російським твердженням, що Україна заявила про факти, які відповідають визначенню злочину фінансування тероризму за статтею 2. Такий витяг з виступу представника української сторони Марні Чік на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

"На Сході України збройний конфлікт, Україна там прагне захистити всіх своїх громадян. Україна не має своєю мішенню людей, які не беруть активної участі у воєнних діях, чого не можна сказати про виконавців атаки, якої стосується справа України… Докази, які стосуються усвідомлення з боку особи, яка надала "БУК ТЕЛАР" так званим ДНРівцям, надаються насправді Росією, а не Україною", - сказала Чік.

З її слів, докази свідчать про наступне.

"По-перше, серед осіб, які просили про поставку БУКа, був Ігор Гіркін ("Стрілок"), який уже на той момент був відомий колективними розправами над цивільними. Лише за три місяці до цього, у ході ганебної та широко висвітленої атаки, було викрадено, піддано тортурам, вбито і понівечено Володимира Рибака через те, що він підняв український прапор", - зазначила український представник.

З її слів, це вбивство настільки очевидно містить в собі склад злочину терористичного акту відповідно до частини 1 Статті 2, що Росія так і не відреагувала на нього.

"Тому поставка БУКа була відповіддю на запит осіб, які мають безперечну кримінальну історію як злочинці, що вчинили терористичні акти. Як ці особи обґрунтовували запит до своїх покровителів у Росії, не піддає сумнівам ці факти", - сказала Чік.

Вона також зауважила, що направлено було лише саму ракетну установку "БУК ТЕЛАР", без центру бойового управління нею; за наявності останнього можливо принаймні відрізнити цивільний літак. Без такого центру управління це неможливо.

"По-третє, у день, коли БУК перетинав кордон з Україною, російське авіаційне відомство закрило цивільний повітряний простір з російської сторони кордону. Із цього абсолютно очевидно слідує: усі особи, задіяні у поставці БУКа знали, що вони поставляли зброю, яка серйозно загрожувала цивільним літакам", - додала представниця України.

За її словами, це свідчить про те, що особам, які відомі в якості злочинців, що вчинили терористичні акти проти цивільного населення, було надано невибіркову зброю, при цьому було наявне повне усвідомлення наслідків для цивільної авіації.

"Це більше ніж відповідає вимогам щодо усвідомлення відповідно до частини 1 Статті 2", - зауважила Чік.

Вона також відреагувала на заяву російської сторони в суді про те, що Україна не представила факти, які б відповідали вимогам пункту b частини 1 Статті 2.

"Я зупинюсь на доказах, наданих Україною, які демонструють, що обстріл Маріуполя підпадає під визначення терористичного акту відповідно до Конвенції. Маріуполь є стратегічним українським портом на південному сході України, який віддалений від лінії зіткнення. Це друге за розмірами місто Донецької області", - заявила Чік.

"Щодо елементу пункту b частини 1 Статті 2 стосовно акту "спрямованого на те, щоб викликати…", експерт України генерал-лейтенант Браун дійшов висновку, що виходячи із загальних обставин обстрілу, ціллю атаки був мікрорайон Східний, а не північний блокпост, як заявляє Росія", - зауважила вона.

Українська представниця навела інформацію про те, що у Маріуполі не були дислоковані підрозділи Збройних Сил України, на блокпості були присутні лише представники Національної Гвардії, що здійснювали функції, які раніше виконувала поліція, а північний блокпост був розташований занадто далеко від обстріляних житлових районів, щоб можна було припустити, що саме він був ціллю.

Крім того, вона навела аргументи, що обстріл житлових районів не міг бути самою лише помилкою, як намагалась переконати Росія.

"Таким чином, можна зробити висновок, що підрозділ, який здійснював обстріл, свідомо цілився по цивільному населенню", - додала дипломат.

Щодо ще одного елементу пункту b частини 1 Статті 2 - мети залякати цивільне населення чи примусити уряд вчинити певні дії чи утриматись від певних дій – Чік нагадала, що представники ДНР раділи з приводу страху, який викликав обстріл.

"Я детально зупинилась на обстрілі Маріуполя, проте Україна надала подібні докази також щодо обстрілів у Волновасі, Краматорську та Авдіївці як терористичних актів відповідно до пункту b частини 1 Статті 2. Що ж стосуться ремарки пана Уордсворта про розташування бази АТО поблизу краматорського аеропорту, з карти України, яка була представлена вам раніше цього тижня, так само як і з доповіді генерала Брауна, чітко видно, що аеропорт не являв собою ціль обстрілів, спрямованих на житлові райони. Що стосується Авдіївки, то пан Уордсворт стверджував, що я у своєму виступі не згадала про місце дислокації ЗС України. Вочевидь, він не чув, що я говорила раніше цього тижня, а саме про висновок генерала Брауна, що "численні обстріли житлових районів мали місце надто далеко від місця дислокації ЗС України, щоб можна було стверджувати, що саме вони були ціллю обстрілів", - додала вона.

Нагадаємо, у п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представляє контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.

Українські Національні Новини

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