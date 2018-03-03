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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70263 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73185 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105865 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 99757 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104288 просмотра

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Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС - Президент

Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС - Президент

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина в полном объеме обеспечила свои обязательства по транзиту газа в страны ЕС. Об этом во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа в страны Европейского Союза. Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождетесь - Украина надежный транзитер, надежное государство, надежный партнер", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.

В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.

Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.

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