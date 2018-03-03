Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина в полном объеме обеспечила свои обязательства по транзиту газа в страны ЕС. Об этом во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа в страны Европейского Союза. Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождетесь - Украина надежный транзитер, надежное государство, надежный партнер", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.