Україна в повному обсязі забезпечила транзит газу до ЄС - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна в повному обсязі забезпечила свої зобов’язання щодо транзиту газу в країни ЄС. Про це під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Ми в повному обсязі забезпечили транзит газу в країни Європейського Союзу. Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаєтесь – Україна надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер", - підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
У Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.