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Украина в Минске заявила, что ОРЛО не позволяют развести силы в Станице Луганской

Украина в Минске заявила, что ОРЛО не позволяют развести силы в Станице Луганской

Киев • УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина в Минске выразила готовность разведения сил в Станице Луганской, но при условии, что это произойдет после семи дней тишины, однако ОРЛО продолжают обстрелы и таким образом блокируют этот процесс. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"На Донбассе продолжаются обстрелы, нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО имеют систематический характер. Украина готова к разведению сил и средств в Станице Луганской, которое может произойти только после 7 дней тишины на этом участке, как это и предусмотрено рамочным решением Трехсторонней контактной группы. Последний обстрел здесь был 13 марта 2017 г., таким образом действия ОРЛО пока не позволяют провести разведение в этой точке", - написала она.

Как сообщал УНН, 7 марта в штабе АТО сообщили, что разведение сторон в районе Станицы Луганской не началось из-за систематического нарушения российско-оккупационными войсками режима "тишина".

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