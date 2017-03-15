Україна в Мінську заявила, що ОРЛО не дозволяють розвести сили в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна у Мінську висловила готовність розведення сил в Станиці Луганській, але за умови, що це станеться після семи днів тиші, проте ОРЛО продовжують обстріли і таким чином блокують цей процес. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“На Донбасі тривають обстріли, порушення режиму тиші з боку ОРДЛО мають систематичний характер. Україна готова до розведення сил і засобів у Станиці Луганській, яке може відбутися тільки після 7 днів тиші на цій ділянці, як це і передбачено рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи. Останній обстріл тут був 13 березня 2017 року, таким чином дії ОРЛО поки не дозволяють зробити розведення в цій точці”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, 7 березня в штабі АТО повідомили, що розведення сторін у районі Станиці Луганської не розпочалося через систематичне порушення російсько-окупаційними військами режиму “тиша”.