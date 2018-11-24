Украина уже обустроила половину границы с РФ - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина сегодня осуществила инженерно-техническое обустройство границы с Российской Федерацией почти на 47%. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км, оборудовано почти 47%", - цитирует слова Авакова пресс-служба министерства.
Министр рассказал, что завершая обустройство границы в Харьковской области, работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.
"Если хотя бы половина денег, которые были потрачены на дискредитацию этого проекта, была потрачена на сам проект, мы бы уже были на середине Луганской области", - добавил он.
Как сообщал УНН, проект относительно инженерно-технического обустройства российско-украинской границы продлен до 2021 года в связи с его недофинансированием в предыдущие годы.