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Украина уже обустроила половину границы с РФ - Аваков

Украина уже обустроила половину границы с РФ - Аваков

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина сегодня осуществила инженерно-техническое обустройство границы с Российской Федерацией почти на 47%. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км, оборудовано почти 47%", - цитирует слова Авакова пресс-служба министерства.

Министр рассказал, что завершая обустройство границы в Харьковской области, работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

"Если хотя бы половина денег, которые были потрачены на дискредитацию этого проекта, была потрачена на сам проект, мы бы уже были на середине Луганской области", - добавил он.

Как сообщал УНН, проект относительно инженерно-технического обустройства российско-украинской границы продлен до 2021 года в связи с его недофинансированием в предыдущие годы.

Украинские Национальные Новости

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