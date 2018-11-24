Україна уже облаштувала половину кордону з РФ - Аваков

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна на сьогодні здійснила інженерно-технічне облаштування кордону з Російською Федерацією майже на 47%. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.