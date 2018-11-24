Україна уже облаштувала половину кордону з РФ - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна на сьогодні здійснила інженерно-технічне облаштування кордону з Російською Федерацією майже на 47%. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.
“Ми сьогодні на одному з опорних пунктів, які обладнані вздовж кордону. Таких опорних пунктів — 40. Рівень та якість інженерних споруд досить високий. І функціонал вздовж кордону не тільки загорожа з проволокою, тут найголовніше — інтелектуальна компонента та реагування. Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тис. км., обладнано майже 47%”, — цитує слова Авакова прес-служба міністерства.
Міністр розповів, що завершуючи облаштування кордону в Харківській області, роботи продовжаться У Сумській та Луганській областях.
“Якщо хоча б половина грошей, які було витрачено на дискредитацію цього проекту, була витрачена на сам проект, ми б вже були на середині Луганської області”, — додав він.
Як повідомляв УНН, проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону продовжено до 2021 року у зв’язку з його недофінансуванням у попередні роки.