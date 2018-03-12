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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 49015 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60223 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63528 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 103594 просмотра

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Украина вошла в тройку лидеров медального зачета Паралимпиады-2018

Украина вошла в тройку лидеров медального зачета Паралимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 13867 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане сборная Украины занимает третье место после трех дней соревнований, получив в свою копилку девять медалей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.

В очередной день Паралимпиады Украина получила еще три медали. Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров, которая стала его вторым "золотом" на этих соревнованиях.

"Серебро" получила Оксана Шишкова в лыжных гонках на расстояние 15 километров. Людимла Ляшенко выиграла "бронзу" на дистанции 15 километров.

Стоит отметить, что в копилке сборной Украины пока 9 медалей - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 4 "бронзы".

Украинские Национальные Новости

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