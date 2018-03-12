Украина вошла в тройку лидеров медального зачета Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане сборная Украины занимает третье место после трех дней соревнований, получив в свою копилку девять медалей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.
В очередной день Паралимпиады Украина получила еще три медали. Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров, которая стала его вторым "золотом" на этих соревнованиях.
"Серебро" получила Оксана Шишкова в лыжных гонках на расстояние 15 километров. Людимла Ляшенко выиграла "бронзу" на дистанции 15 километров.
Стоит отметить, что в копилке сборной Украины пока 9 медалей - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 4 "бронзы".